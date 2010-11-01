На президентських виборах у Бразилії паперові бюлетені не використовують

Кандидат від правлячої партії, Партії трудящих, Ділма РУССЕФФ обрана новим Президентом Бразилії, передає AFP. Таким чином, вона стала першою в історії Бразилії жінкою-президентом.

Згідно з результатами підрахунку 94% «електронних бюлетенів», наступниця діючого Президента Д.РУССЕФФ набрала 55,5% голосів проти 44,5%, набраних її суперником, соціал-демократом Жозе СЕРРОЮ.

Інавгурація нового Президента відбудеться 1 січня 2011 року.

В неділю, 31 жовтня, в Бразилії відбувся другий тур президентських виборів.

Голосування проходило за допомогою так званих «електронних урн» без використання традиційних бюлетенів. Виборець мав набрати на електронному табло номер кожного з кандидатів на певний пост.

Підрахунок голосів також проводився за допомогою комп`ютерів. У труднодоступних і віддалених районах країни, таких як індіанські села в бразильській Амазонії, передача даних здійснювалася через супутник. Завдяки цьому перші сукупні результати були відомі вже за кілька годин після закінчення голосування.

Підтримку Руссефф на виборах надавав чинний президент Бразилії Луіс Інасіу Лула да Сілва, адміністрацію якого вона очолила в 2005 році.

Ділма Руссефф народилася 1947 р. в сім`ї болгарського емігранта Петра Русева, активного члена Болгарської комуністичної партії. У 1967-1970 році перебувала в підпільній збройній організації, що боролася проти військової диктатури, в 1970 р. була арештована і після виходу з в`язниці наприкінці 1972 р. зайнялася легальною політичною діяльністю.