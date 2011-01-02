Українка стала третьою серед найрозумніших студенток Італії

25-річна українка Анастасія ШОВКУН, студентка Болонського університету, посіла третє місце в Національному конкурсі краси серед студентів італійських вузів «Міс Університет – найгарніша і найрозумніша студентка».

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, фінал конкурсу відбувся 28 грудня 2010 року в Римі.

Журі під керівництвом Паоло ді ДЖАННАНТОНІО з телеканалу RAI UNO, до складу якого також увійшли відомі журналісти, викладачі, актори, виробники кіно- і телепродукції, діячі культури, відбирало претенденток не тільки за критеріями краси. Кандидаткам також ставили питання, що відносяться до теми загальної культури, і питання, що стосуються безпосередньо предметів, які вони вивчають в університетах.

Перше місце дісталося 25-річній студентці з Перуджі Барбарі ТУННО, друге – студентці з університету Беневенто, 23-річній Роберті БОЧЧІА.