Словом року стала "сувора економія"

"Словом року-2010" став іменник austerity ("строга економія").

Редакція видавництва Merriam-Webster (випускає словники Вебстер - найстаріші в США енциклопедичні й тлумачні словники англійської мови) обрала "Слово року-2010", яким визнаний іменник austerity (англ. - "сувора економія", "самообмеження"). Експерти лексикографічного проекту традиційно засновують свій вибір на кількості англомовних запитів користувачів до сайту Merriam-Webster.com по тлумачення того чи іншого слова.

Торік редакція кілька разів фіксувала сплеск призначеного для користувача інтересу до слова austerity паралельно з розвитком подій навколо боргової кризи в Європі. Проте, як зазначає редактор Merriam-Webster Пітер Соколовські, це слово вже вийшло за рамки кон`юнктурного політекономічного контексту і набуває загальновживаного характеру. "Це слово часто зустрічається в контексті бюджетних урядових заходів, проте люди також застосовують його до характеристики власних особистих фінансів", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

Друге місце в рейтингу "слів року" посів прикметник pragmatic, а третє - іменник moratorium.

До топ-10 ввійшли socialism і dissident, які не потребують перекладу, і такі екзотичні лексеми, як doppelganger ("двійник") і shellacking ("поразка розгрому"). Інтерес до останнього слова виник після проміжних виборів до Конгресу США на початку листопада 2010 р., на яких Демократична партія зазнала поразки, охарактеризованої президентом Бараком Обамою саме за допомогою цього слова.