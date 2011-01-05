Пляжі в Єгипті знову закрили

16:59, 05 січня 2011
Світ
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Дайверам заборонено годувати риб

Губернатор провінції Південний Сінай в Єгипті Мухаммед ШОША ухвалив несподіване рішення знову закрити практично все узбережжя Червоного моря на популярному курорті Шарм-еш-Шейх для купання і підводного плавання, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на інтернет-портал "Аль-Ахрам".

Про губернаторське рішення, яке набрало чинності з середи, пізно увечері у вівторок було поінформовано національну палату дайвінгу і морських розваг.

М.ШОША не пояснив конкретних причин ухваленого рішення, лише підкреслив, що це робиться для безпеки туристів та їх захисту від нападів акул.

Влада Південного Сінаю заборонила підводні занурення і купання в 26-ти районах узбережжя Шарм-еш-Шейху. Як і раніше, купатися і займатися дайвінгом і снорклінгом можна лише в шести районах: бухтах Наама-бей, Набк, Шарм-ель-Мая, Рас-Ум-Сід, Акуляча бухта, Рас-Гаміля.

При цьому на всіх дозволених пляжах і в зонах занурення продовжують діяти суворі правила, за недотримання яких пляжі негайно закриватимуться, а порушники - готелі і дайвінг-центри - позбавлятимуться ліцензій і виплачуватимуть величезні штрафи, не виключена і кримінальна відповідальність.

Зокрема, для купання має бути виділена спеціальна територія, захищена канатами і буйками, глибина води у цих місцях не повинна перевищувати двох метрів.

На всіх пляжах мають постійно перебувати рятувальники на швидкісних катерах з усім необхідним екіпіруванням, а також медичні працівники.

Крім того, на пляжах Шарм-еш-Шейху в обов`язковому порядку розміщують наглядові вежі заввишки 5-6 метрів, на яких протягом всього світлого часу доби перебуватимуть чергові і відстежуватимуть можливу появу акул.

Дайверам, як і раніше, суворо заборонено годувати риб.

На початку грудня в районі Шарм-еш-Шейху було зафіксовано п`ять нападів акул на відпочиваючих, після чого пляжі були закриті на невизначений термін. Раніше подібні інциденти відбувалися в Шарм-еш-Шейху вкрай рідко, пляжі у цих місцях вважалися абсолютно безпечними.

Єгипетські власті за допомогою іноземних фахівців продовжують з`ясовувати причини агресивної поведінки акул. Крім того, вивчаються і можливі засоби додаткового захисту від морських хижаків. Зокрема, італійська компанія запропонувала використовувати електромагнітний щит для відлякування хижих риб від берегів курорту.

 

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