У ОБСЄ стурбовані безпрецедентною хвилею жорстокості в Мінську

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Дуня МІЯТОВИЧ закликає Мінськ зупинити настання на незалежні ЗМІ в Білорусі і звільнити всіх затриманих журналістів.

Про це йдеться в її листі, надісланому міністру закордонних справ Білорусі Сергію МАРТИНОВУ, повідомляє офіційний сайт ОБСЄ.

«Я глибоко занепокоєна безпрецедентною хвилею жорстокості, образ, арештів і переслідувань журналістів, які розпочалися після президентських виборів 19 грудня», - написала Д.МІЯТОВИЧ.

Вона, зокрема, відзначила арешти кореспондента російської «Новой газеты» Ірини ХАЛІП і редактора веб-сайту «Хартія 97» Наталії РАДІНОЇ, а також звинувачення їх в участі та організації масових безпорядків, що загрожує 15-ма роками позбавлення волі.

Крім того, представник ОБСЄ нагадала, що спецслужби Білорусі провели обшуки в редакціях газети «Наша Нива», Європейського радіо для Білорусі і телеканалу «Белсат». У частини журналістів, які працюють у цих ЗМІ, були проведені обшуки вдома та конфісковано обладнання.

Д.МІЯТОВИЧ закликала владу Білорусі негайно покласти край цим ворожим діям і звільнити І.ХАЛІП і Н.РАДІНУ.

Представник ОБСЄ також повідомила про свою готовність відвідати Мінськ і надати допомогу свого бюро для забезпечення виконання Білоруссю своїх зобов`язань у сфері свободи ЗМІ перед ОБСЄ.