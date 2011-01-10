Зустріч Папи Римського з релігійними лідерами Ізраїлю відмінили

Зустріч Папи Римського Бенедикта XVI з делегацією Ради релігійних лідерів Ізраїлю, намічена на четвер, скасована, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Радіо Ватикану.

Причиною відміни став страйк співробітників міністерства закордонних справ Ізраїлю, які мали підготувати поїздку 30 релігійних лідерів до Риму. Дипломати ведуть боротьбу за підвищення зарплат. Раніше через страйк був зірваний візит президента РФ Дмитра Медведєва, який мав відвідати Ізраїль у середині січня.

Офіційні особи у Ватикані залишили факт скасування зустрічі без коментарів.

Експерти зазначають, що навряд чи найближчим часом МЗС Ізраїлю з огляду на внутрішні проблеми зможе організувати таку поїздку, а візит понтифіка до Ізраїлю в найближчі роки не планується.

До Ради релігійних лідерів Ізраїлю входять два головні рабини, лідери різних християнських церков у Святій Землі, очільники мусульманських громад та інших віровизнань.