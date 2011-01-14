Пентагон спростовує повідомлення з Росії про постачання зброї Грузії

Пентагон спростовує інформацію, що з`явилася в деяких російських ЗМІ, про те, що США нібито пообіцяли поставити Грузії засоби протиповітряної і протитанкової оборони.

"Повідомлення в російській пресі щодо ймовірного продажу зброї в Грузію є помилковою інформацією", - повідомила РІА "Новости" представниця міністерства оборони США.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах і військових колах РФ повідомляли, що постачання зброї на десятки мільйонів доларів планується здійснити через треті країни. Більше того, вони повідомляли, що відповідні обіцянки були дані заступником міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Олександром Вершбоу і сенатором-республіканцем Джоном Маккейном віце-прем`єрові, держміністру з питань євроінтеграції Грузії Георгію Барамідзе під час його візиту до Вашингтона наприкінці минулого року.