Обама: передача влади в Єгипті має розпочатися негайно

Президент США Барак Обама заявив, що процес передачі влади в Єгипті повинен розпочатися негайно.

"Майбутнє цієї країни визначатиме її народ", - додав він, виступаючи на спільній прес-конференції з канадським прем`єром Стівеном Харпером. Американський лідер також засудив зростання насильства в Єгипті, передає Associated Press.

Обама відмовився відповісти, чи повинен президент Хосні Мубарак негайно піти у відставку чи зробити це після виборів у вересні 2011 р., зазначивши лише, що "Мубарак повинен поставити собі самому питання про те, як можна вийти за рамки існуючої системи передачі влади в країні".

Обама нагадав, що США виступають за передачу влади в країні демократичним силам і закликають президента негайно провести дострокові вибори. "США хочуть ясно і впевнено заявити про неприпустимість нападів на журналістів, правозахисників і мирних демонстрантів... Процес передачі владі повинен початися вже зараз. Старі методи вже не діють", - сказав Обама.