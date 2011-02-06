Грищенко і Лавров обговорили майбутні контакти на вищому рівні

5 лютого в Мюнхені відбулася зустріч міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА і міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА.

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і друку МЗС РФ, в ході зустрічі було відмічено позитивний розвиток російсько-українських відносин, зміцнення політичного діалогу між двома країнами в всіх напрямах стратегічного партнерства.

«Обговорювалася підготовка до майбутніх контактів на вищому і найвищому рівнях, в тому числі засідання російсько-української міждержавної комісії та її робочих органів», - зазначили в МЗС РФ.

Також повідомляється, що розглянуто актуальні напрями співпраці Росії та України, серед яких Азово-Керченська проблематика, взаємодія в гуманітарній сфері, щодо придністровського врегулювання.

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Питання співпраці з Німеччиною в контексті виконання Плану дій щодо впровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок до Євросоюзу обговорили сьогодні у Мюнхені міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО з міністром внутрішніх справ Німеччини Томасом де МЕЗ’ЄРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, значну увагу під час зустрічі також було приділено гарантуванню належного рівня безпеки під час проведення заходів, пов”язаних з Євро-2012. Сторони домовилися про ряд двосторонніх і багатосторонніх (зокрема, у форматі Україна – Польща – Німеччина) кроків в цьому контексті.

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Міністри закордонних справ України та Австралії Костянтин ГРИЩЕНКО і Кевін РАДД обговорили стан і перспективи взаємодії двох країн у рамках міжнародних організацій.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, зустріч відбулась 4 лютого у рамках Мюнхенської конференції з питань політики.

Сторони обговорили актуальні питання українсько-австралійських відносин, зокрема, перспективи розвитку двостороннього політичного діалогу, торговельно-економічного, культурно-гуманітарного співробітництва, а також розбудови договірно-правової бази двосторонніх відносин.

Окрему увагу було приділено питанням міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес.

К.РАДД підтвердив готовність відвідати Україну з візитом цього року. Було домовлено розробити і погодити План дій між МЗС України та Австралії з метою його схвалення під час цього візиту.

К.ГРИЩЕНКО прийняв запрошення відвідати Австралію з офіційним візитом.