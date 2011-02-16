Бельгійського принца позбавили прав за перевищення швидкості

Бельгійський принц ЛОРАН залишився без водійських прав за перевищення допустимої швидкості руху.

Про це повідомляють сьогодні фламандські газети Het Nieuwsblad і De Standaard.

За інформацією видань, минулого понеділка автомобіль Fiat Punto Abarth принца ЛОРАНА був зафіксований радарами поліції Брюсселя, він рухався зі швидкістю 82 км/год за максимально дозволеної на цій ділянці швидкості 50 км/год.

Машину принца зупинила поліція, а права були вилучені прокуратурою.

Сам принц відмовився від коментарів про те, що сталося.

Прокуратура також не коментує інцидент, проте і не спростовує інформацію.