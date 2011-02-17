Екс-президент Тунісу перебуває в комі після інсульту

Повалений президент Тунісу Зін Абідін Бен Алі серйозно хворий і перебуває в лікарні в Саудівській Аравії, повідомляє кореспондент Бі-бі-сі.

Як повідомив близький до сім`ї екс-президента співрозмовник, Бен Алі впав у кому два дні тому після перенесеного інсульту.

Бен Алі вимушений був піти у відставку в результаті масових акцій протесту.

Демонстрації в Тунісі послужили поштовхом до початку масових заворушень в інших країнах Північної Африки і Близького Сходу.