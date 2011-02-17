Екс-президент Тунісу перебуває в комі після інсульту
23:03, 17 лютого 2011Світ
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Неофіційна інформація
Повалений президент Тунісу Зін Абідін Бен Алі серйозно хворий і перебуває в лікарні в Саудівській Аравії, повідомляє кореспондент Бі-бі-сі.
Як повідомив близький до сім`ї екс-президента співрозмовник, Бен Алі впав у кому два дні тому після перенесеного інсульту.
Бен Алі вимушений був піти у відставку в результаті масових акцій протесту.
Демонстрації в Тунісі послужили поштовхом до початку масових заворушень в інших країнах Північної Африки і Близького Сходу.
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