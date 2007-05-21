Посольство США буде завбільшки з Ватикан

США будують у Багдаді нове посольство, яке буде справжньою фортецею, пише британська The Guardian. Воно буде розташоване в "зеленій зоні" іракської столиці - кварталі, що ретельно охороняється і де розташовані урядові установи та представництва іноземних держав.

Під комплекс будівель посольства відведено 42 гектари - територія практично рівна за площею Ватиканові. Планується спорудити 27 будинків. У посольстві зможуть розміститися 615 осіб.

Товсті стіни та перекриття спеціально розраховані, щоб витримати удари бомб і снарядів. Співробітники житимуть в невеликих кімнатах.

Виняток становитиме посол США в Іраку та його заступник. Посла поселять в окремому будинку із суворою охороною, площею 1500 квадратних метрів, його заступника - в будинку трохи менше: 890 квадратних метрів.

Посольство буде підключено до автономного водо- і електропостачання. На його території також побудують спортивний зал і басейн. Весь комплекс будинків повинні здати в експлуатацію вже у вересні 2007 року, а до кінця року посольство буде повністю вкомплектоване персоналом.

Як зазначає The Guardian, нове дипломатичне представництво коштуватиме 300 мільйонів доларів і стане найбільшим і дорогим.

Поки що американські дипломати живуть в одному з палаців, що раніше належали Саддаму Хусейнові. На місцеве населення це справляє радше негативне враження, неначе американці просто зайняли місце колишнього диктатора.

Лента.ру