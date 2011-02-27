Прем'єр дав 100 днів, щоб виправити побутові умови в Іраку
Під час протестів загинули 10 громадян
Прем`єр-міністр Іраку Нурі Малікі дав своєму уряду 100 днів на те, щоб поліпшити побутові умови жителів країни, повідомляє Бі-бі-сі.
Малікі ухвалив таке рішення після протестів, що охопили Ірак, в результаті яких десятеро людей загинули.
Малікі заявив, що ті міністри, які не впораються із завданням і не покажуть значного поліпшення в наданні громадянам комунальних послуг, притягнуть до відповідальності.
Іракці вийшли з протестами, висловлюючи обурення через важкі умови життя, погане електро- і водопостачання, високі ціни на продовольство, корупцію і безробіття.
Проте, як передає кореспондент Бі-бі-сі в Багдаді, ці проблеми мають в Іраку постійний характер, і складно уявити, як вони можуть бути вирішені протягом трьох місяців.