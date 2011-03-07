Журналістів звинувачують у підготовці перевороту в Туреччині
11:20, 07 березня 2011Світ
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Правозахисні організації мають сумнів
Суд у Туреччині висунув звинувачення п`ятьом журналістам у причетності до організації антиурядової змови, повідомляє Бі-бі-сі.
Напередодні ще двоє журналістів, один з яких писав дослідницьку роботу про перевороти в Туреччині, були відправлені до в`язниці.
Турецька влада підозрює журналістів у зв`язках з організацією Ергенекон, яку звинувачують у спробі здійснити військовий переворот проти уряду.
За останні кілька років за підозрами в підготовці різних змов були арештовані десятки людей.
Правозахисні організації висловили сумнів у правомірності арештів і стурбованість через обмеження демократичних свобод у Туреччині.
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