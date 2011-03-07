Журналістів звинувачують у підготовці перевороту в Туреччині

Суд у Туреччині висунув звинувачення п`ятьом журналістам у причетності до організації антиурядової змови, повідомляє Бі-бі-сі.

Напередодні ще двоє журналістів, один з яких писав дослідницьку роботу про перевороти в Туреччині, були відправлені до в`язниці.

Турецька влада підозрює журналістів у зв`язках з організацією Ергенекон, яку звинувачують у спробі здійснити військовий переворот проти уряду.

За останні кілька років за підозрами в підготовці різних змов були арештовані десятки людей.

Правозахисні організації висловили сумнів у правомірності арештів і стурбованість через обмеження демократичних свобод у Туреччині.