Росія святкує День працівника кримінально-виконавчої системи

День працівника кримінально-виконавчої системи вперше відзначається в Росії у суботу, повідомляє РІА "Новости".

Професійне свято було встановлене указом президента Росії наприкінці минулого року.

Федеральна служба виконання покарань Росії напередодні урочистого дня провела низку святкових заходів за участю керівників, співробітників і ветеранів відомства, голів пенітенціарних служб іноземних держав, представників силових структур, політиків і громадських діячів. Були організовані круглі столи для молодих співробітників і курсантів освітніх установ Служби.

Голова служби Олександр Реймер зустрівся з сім`ями загиблих під час виконання службового обов’язку співробітників КВС.

Апогеєм святкування стали урочисті збори і святковий концерт за участю зірок російської естради, який пройшов в Центральному академічному театрі Російської армії.