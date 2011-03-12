Меркель: час вторгнення до Лівії ще не прийшов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель знову скептично відгукнулася про можливість застосування військових засобів в Лівії, зазначає AFP. Виступаючи на засіданні комітету бундестагу з європейської політики, Меркель заявила, що вона здивована тим, з якою швидкістю дехто намагається вирішувати найважливіші питання. "Немає сумнівів у тому, що Каддафі веде війну проти власного народу. Проте ми повинні пам`ятати, що не можна починати акцію, яку буде неможливо довести до кінця", - наводить її слова Deutsche Welle.

Можна наполягати на негайній забороні польотів, проте запровадити в життя цю ідею не так вже просто, зауважила канцлер.

На її думку, головною передумовою є легітимізація будь-яких акцій Радою Безпеки ООН. Необхідно також заручитися підтримкою Ліги арабських держав і Африканського союзу. Меркель позитивно розцінила ініціативу Європейської комісії, яка виступила за необхідність зміни політики добросусідства з державами Північної Африки. Розширення допомоги таким країнам, як Єгипет і Туніс, є вкрай важливе для стабілізації ситуації в регіоні і зміцнення економіки.

Того ж дня після завершення екстреного саміту ЄС щодо ситуації в Лівії вона зазначила, що ситуація в цій країні "змінюється щодня", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на AFP.

Німецький канцлер наголосила, що контакти Євросоюзу з опозиційною Національною радою не слід розглядати як повне визнання її законним органом влади в Лівії. Меркель підтвердила, що держави-члени ЄС єдині в думці про необхідність негайної відмови Муамара Каддафі від влади. Вона зазначила, що санкції проти лівійського лідера і його оточення покликані продемонструвати, що він більше не має підтримки в Європі.