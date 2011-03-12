США готові задіяти нафтові резерви

Президент США Барак Обама підтвердив, що його адміністрація готова за необхідності, щоб зупинити зростання цін на нафту, задіяти нафтові резерви країни. "Я вважаю, що світова спільнота може подолати цю ситуацію... Важливо розглядати всі варіанти... Усі повинні знати, що якщо ситуація потребуватиме, ми готові задіяти наші значні нафтові резерви", - сказав Обама на спеціальній прес-конференції.

Раніше те саме в одному з інтерв`ю сказав голова апарату Білого дому Вільям Дейлі.

Обама також наголосив, що влада країни відстежуватиме поведінку нафтових компаній, щоб ті не завищували ціни штучно. "Ніхто не має права наживатися на працюючих сім`ях", - цитує РІА "Новости".

Водночас американський лідер зазначив, що для того, щоб населення США не страждало від стрибків цін на нафту, необхідно вжити цілий ряд заходів. Перш за все, за його словами, необхідно збільшити видобуток палива в США, тим самим, знизивши рівень залежності від іноземної нафти, а по-друге, якомога більше користуватися альтернативними джерелами енергії, тим самим знижуючи рівень споживання нафтопродуктів.

Ціна барреля нафти на тлі заворушень на Близькому Сході перевищила позначку в 100 доларів, в США галлон (3,79 літра) бензину коштує вже 3,5 долара. Ціна на бензин почала зростати після Нового року, а за минулий тиждень збільшилася, в середньому, на 15 центів. У резерві у США є 727 мільйонів баррелів нафти.