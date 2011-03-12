Росія готова збільшити постачання газу та вугілля до Японії

Росія готова збільшити постачання енергоносіїв до Японії через зменшення виробництва електрики на АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні повідомив віце-прем`єр-міністр РФ Ігор СЄЧІН на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Зокрема, І.СЄЧІН зазначив, що ядерна енергетика в енергетичному балансі Японії становить близько 30%, 17% - газ і 22% - вугілля та інші джерела.

За його словами, Японії необхідно вирішувати питання щодо заміщення втрачених потужностей, і її керівництво звернулося до «Газпрому» з проханням розглянути можливість збільшення поставок зрідженого природного газу.

І.СЄЧІН повідомив, що зараз вирішується питання про перенаправлення до Японії двох кораблів зі зрідженим газом, які призначалися для інших споживачів.

Також він заявив, що РФ може досить швидко наростити поставки вугілля - на 3-4 млн тонн.

Крім того, за словами І.СЄЧІНА, російська сторона готова розглянути можливість прокладки підводного кабелю для постачання електроенергії з Далекого Сходу.