На АЕС Фукусіма-1 підвищився рівень радіації

Співробітників, які здійснюють роботи на АЕС "Фукусіма-1", відведено в безпечне місце через підвищення рівня радіації в межах станції, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Кіодо і японське Агентство з атомної безпеки.

Як повідомили представники агентства раніше на прес-конференції, рівень радіації в межах території станції стрибає - то знижується, то підвищується.

За годину, після того, як був зафіксований спад високого рівня радіації, співробітникам дозволили повернутися на свої робочі місця, повідомляє Reuters.

Після землетрусу через вихід з ладу систем охолодження був введений режим надзвичайної ситуації на АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2".

Починаючи з суботи, на АЕС "Фукусіма-1" сталися вибухи на першому, третьому і другому енергоблоках і пожежа на четвертому енергоблоці. Фахівцям довелося стравлювати пару і закачувати в реактори морську воду, проте через відмову насосів рівень охолоджувальної рідини не вдається тримати на необхідному для охолодження паливних стрижнів рівні.

У понеділок вода повністю перестала закривати паливні збірки, що створило загрозу їх плавлення. У вівторок компанія-оператор TEPCO повідомила, що рівень охолоджувальної рідини в другому реакторі поступово піднімається. В результаті аварії рівень радіаційного фону в районі станції значно підвищився, що змусило владу почати евакуацію людей із зони радіусом 20 кілометрів. Польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів заборонені.