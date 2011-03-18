Кризи в Японії можна було уникнути

Японія відхилила пропозицію про допомогу в охолодженні паливних стрижнів, коли така надійшла від США одразу після того, як сталася аварія на АЕС "Фукусіма-1", повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на японські ЗМІ.

Розглянувши пропозицію США, яка передбачала демонтаж пошкоджених реакторів, голова уряду і фахівці компанії-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) відхилили його. За даними джерела, фахівці вирішили, що таку допомогу "приймати поки рано", і що їм самостійно вдасться налагодити системи охолодження реакторів, що вийшли з ладу.

Як зазначає видання, після появи цієї інформації ряд чиновників і експертів заявили, що нинішньої кризової ситуації на АЕС можна було б уникнути, якби влада погодилася на допомогу США від самого початку.

За останніми даними, озвученим напередодні Агентством з ядерної і промислової безпеки Японії (NISA), паливні стрижні на першому, другому і третьому енергоблоках аварійної АЕС "Фукусіма" в Японії лише частково вкриті водою. Ці дані підтверджують, що обстановку на АЕС вдалося стабілізувати лише частково в результаті операції, проведеної японськими військовими і поліцією, які продовжували спроби охолодити реактори і тепловидільні елементи на АЕС за допомогою вертольотів і пожежних машин. Пріоритетним залишається охолодження реактора N3, оскільки він працює на плутонії, який вважається небезпечнішим, ніж уран. "Якщо операція з охолодженню відпрацьованого палива не матиме успіху, ситуація в найближчі два-три дні може стати критичною", - раніше повідомило NISA.