Бельгія надасть шість винищувачів для операції в Лівії

Бельгія готова надати шість винищувачів F16, що знаходяться зараз на навчаннях у Греції, для військової операції в Лівії.

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, про це заявив сьогодні міністр оборони країни Пітер Де КРЕМ.

«Ми чекаємо запиту НАТО», - сказав міністр, додавши, що вважає «неіснуючою» можливість того, що НАТО не скористається цими літаками.

При цьому кожен літак обслуговуватиме близько 25 бельгійських військовослужбовців.

За словами П. Де КРЕМА, Бельгія має у районі Лівії також тральщик M923 «Нарцис», який може взяти участь у військовій операції за необхідності.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН пізно увечері 17 березня схвалила Резолюцію 1973, якою дозволила проведення військової операції в Лівії для захисту мирного населення від нападів режиму Муаммара КАДДАФІ.

Ряд країн Європи і арабського світу вже оголосили про готовність взяти участь у військовій операції проти лівійського режиму. Серед них Франція, Велика Британія, Канада, Норвегія, Катар і Об`єднані Арабські Емірати.

Сьогодні міністр закордонних справ Франції Ален ЖЮППЕ заявив, що до військової операції все готове.