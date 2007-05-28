Затулін: рано казати про закінчення політичної кризи в Україні

Домовленість між президентом і главою уряду України Віктором Ющенком і Віктором Януковичем щодо проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня не свідчить про закінчення політичної кризи в країні, заявив член комітету Держдуми у справах країн СНД, директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін.

"Поза сумнівом, це не закінчення кризи на Україні, тому що домовленість дуже крихка", - сказав він.

За його словами, з цієї домовленості не зрозумілою є подальша доля Генпрокуратури та конституційного суду (КС), і не зрозуміло, що буде з указами Ющенка про відставки трьох суддів КС і генпрокурора Святослава Піскуна.

На думку Затуліна, після чергового призначення дати дострокових парламентських виборів невідомо, чи розвиватиметься тема, пов`язана з перепідпорядкуванням внутрішніх військ. "Будь-яке питання з тих, які можуть бути продовженням подій, здатне підірвати домовленість або знову загострити напруженість", - вважає політик.

Політична криза на Україні є пов`язаною з різними поглядами населення регіонів країни, "зокрема, на питання про російську мову, про федеративність, про вступ до НАТО". Ці питання в ході нинішнього протистояння не вирішувалися, і щодо них не шукали тих чи інших компромісів. "Але насправді вони приховано є головною причиною цього протистояння на Україні", - сказав депутат.

Президент і прем`єр України вибрали "худий мир, який кращий за добру сварку". "Але це не означає, що сторони відмовилися від своїх претензій, або що вони забули роль кожного з них в минулих подіях", - сказав Затулін.