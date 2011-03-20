Ліга арабських держав розкритикувала операцію в Лівії
20:05, 20 березня 2011Світ
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"Не відповідає заявленим нами цілям"
Ліга арабських держав (ЛАД) засудила військову операцію в Лівії. Про це 20 березня повідомляє Agence France-Presse з посиланням на заяву генерального секретаря ЛАГ Амра Муси.
"Те, що сталося в Лівії, не відповідає заявленим нами цілям, - наводить його слова Лента.ру. - Ми просили закриття повітряного простору і захисту населення, а не бомбардування цивільних".
Найближчим часом ЛАГ проведе екстрену нараду, присвячену розвитку подій в Лівії.
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