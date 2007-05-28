Ющенка не влаштовує діалог з Заходом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не зовсім задоволений рівнем діалогу між Україною і західними країнами.

Про це він заявив в інтерв`ю італійському виданню «Corriere Della Serra», опублікованому сьогодні.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що після президентських виборів 2004 року у України активізувалися відносини з Європою і Сполученими Штатами. Зокрема, зазначив він, було підписано ряд угод, Україну визнали як країну з ринковою економікою і вона близька до створення зони вільної торгівлі.

Відповідаючи на питання, чи задоволений він такими результатами, В.ЮЩЕНКО відповів: «Якщо говорити чесно, то не зовсім». Президент висловив думку, що європейські лідери і європейські інститути мають більш адекватно реагувати на процеси, що мали місце в Україні, починаючи з питання про відродження демократії. «Ймовірно, ми чекали активнішого двостороннього і багатостороннього діалогу», - сказав він. При цьому, за словами В.ЮЩЕНКА, Україні потрібен конкретний прогрес, перш за все у сфері стратегічної співпраці в різних секторах, в першу чергу - в енергетичній сфері. «Наша система має бути складовою частиною європейської системи», - сказав глава держави.

Президент також відзначив, що Україна, кажучи про європейський вектор, “не ставить питання про наш вступ до ЄС з дня на день». «Проте ми хочемо, щоб Європа якимсь чином розглянула питання про європейську перспективу України. Нам потрібен порт, в який нам слід направляти наш корабель», - сказав він.

Повністю інтерв`ю читайте тут