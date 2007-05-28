Віктор Ющенко розповів італійцям про розпуск парламенту, Тимошенко, про Захід і про Росію

...про політичну кризу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що домовленості про проведення дострокових виборів фактично завершили політичну кризу.

Про це він заявив в інтерв`ю італійському виданню «Corriere Della Serra», опублікованому сьогодні.

«Тепер можна говорити, що політична криза закінчилася», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, після довгих і важких консультацій було знайдене компромісне рішення. «Цією угодою Україна підтвердила, що живе в умовах зрілої демократії», - наголосив глава держави.

При цьому, за словами Президента, політична криза показала, що необхідно вносити зміни до Конституції України. «Конституційний суд, виборча комісія, прокуратура: виникло дуже серйозне питання, пов`язане з тим, як здійснюється керівництво цими органами», - зазначив він.

...про розпуск парламенту Президент нагадав, що причиною для розпуску парламенту стало неконституційне формування коаліції в парламенті. За його словами, в парламенті склалася ненормальна обстановка, оскільки «була зроблена спроба добитися кваліфікованої більшості неконституційними методами». «Це було одне з найгрубіших порушень Конституції», - сказав він. При цьому глава держави зазначив, що більшість, за допомогою політичної корупції, стала "купувати" на індивідуальній основі депутатів опозиції.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що не був прихильником розпуску парламенту. «Я теж не хотів цього і навіть висунув пропозицію про політичне врегулювання. Але цю пропозицію не було прийнято. І мені не залишалося нічого іншого», - додав Президент України.

...про Тимошенко і розкол демократичних сил Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що опозиційні сили винесуть урок із ситуації, що склалася, і більше не допустять розколу демократичних політичних сил.

Кажучи про об`єднання зусиль з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО в умовах політичної кризи, В.ЮЩЕНКО зазначив, що такий процес не носить тактичного характеру. «Я завжди боровся і боротимуся за єдність демократичних кіл. Думаю, що урок чомусь послужить», - сказав він. Глава держави також зазначив, що на сьогоднішній день «відношення між партіями стали чеснішими, більше йдеться про національні пріоритети, стало менше егоїзму, менше непримиренних позицій».

Коментуючи причини розпаду «помаранчевої» коаліції, Президент відзначив, що багато проблем виникло через розбіжності позицій лідерів різних партій. «На кону були приватні, егоїстичні інтереси. Я б сказав, що особисті питання взяли гору над політикою. Безмірні амбіції. Завищені оцінки», - сказав В.ЮЩЕНКО.

...про Захід Віктор ЮЩЕНКО не зовсім задоволений рівнем діалогу між Україною і західними країнами.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що після президентських виборів 2004 року у України активізувалися відносини з Європою і Сполученими Штатами. Зокрема, зазначив він, було підписано ряд угод, Україну визнали як країну з ринковою економікою і вона близька до створення зони вільної торгівлі.

Відповідаючи на питання, чи задоволений він такими результатами, В.ЮЩЕНКО відповів: «Якщо говорити чесно, то не зовсім». Президент висловив думку, що європейські лідери і європейські інститути мають більш адекватно реагувати на процеси, що мали місце в Україні, починаючи з питання про відродження демократії. «Ймовірно, ми чекали активнішого двостороннього і багатостороннього діалогу», - сказав він. При цьому, за словами В.ЮЩЕНКА, Україні потрібен конкретний прогрес, перш за все у сфері стратегічної співпраці в різних секторах, в першу чергу - в енергетичній сфері. «Наша система має бути складовою частиною європейської системи», - сказав глава держави.

Президент також відзначив, що Україна, кажучи про європейський вектор, “не ставить питання про наш вступ до ЄС з дня на день». «Проте ми хочемо, щоб Європа якимсь чином розглянула питання про європейську перспективу України. Нам потрібен порт, в який нам слід направляти наш корабель», - сказав він.

...та про "газовий важіль" Президент України вважає, що в Росії дотепер існують сили, які можуть використовувати «газове» питання для політичного тиску на Україну.

Про це він заявив у інтерв`ю італійському виданню «Corriere Della Serra», опублікованому сьогодні.

Відповідаючи на відповідне питання, В.ЮЩЕНКО сказав: «Мені здається, є. Я не говорю про вищі кола, але дехто хотів би бачити в поставках газу не тільки економічні питання». При цьому він висловив упевненість, що це суперечить як українським, так і російським інтересам. В.ЮЩЕНКО також зазначив, що детально обговорював це питання з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

Кажучи про можливість виникнення нової кризи після завершення договору про поставки газу, глава Української держави відзначив, що кризи можна уникнути тільки шляхом переходу до ринкових механізмів.

При цьому, за його словами, «жодна європейська країна не в змозі поодинці ефективно проводити енергетичну політику, і Україна не є винятком».