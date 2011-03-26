У Лівії за 4 дні міжнародної військової операції загинули 114 людей

Щонайменше 114 чоловік загинули і 445 дістали поранення за чотири дні операції країн Заходу в Лівії "Одіссея Світанок".

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Міністерство охорони здоров`я північноафриканської країни.

За словами представника відомства Халеда ОМАРА, який виступав в Тріполі, з неділі, 20 березня, по середу, 23 березня, 104 людини загинули в Тріполі, ще десять - в Сірті, рідному для лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ місті. Х.ОМАР не уточнив, скільки чоловік із загиблих - військовослужбовці, а скільки - мирні громадяни.

Як повідомлялося, конфлікт у Лівії почався в середині лютого, коли в країні почалися виступи з вимогою відходу лідера країни М.КАДДАФІ, який править більш як 40 років. Згодом вони переросли в збройне протистояння між урядовими силами і бунтівниками. Міжнародні організації заявляють про тисячі жертви зіткнень повстанців з урядовими військами, влада Лівії це заперечують.

Рада безпеки ООН 17 березня прийняла резолюцію, що передбачає введення безполітної зони над Лівією і дає можливість проведення іноземної військової операції сил М.КАДДАФІ. В операції, що дістала умовне найменування "Одіссея Світанок", беруть участь ряд країн, зокрема, Велика Британія, Франція, США, Канада, Бельгія, Італія, Іспанія, Данія.