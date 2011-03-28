Ісламісти захопили зброярню і місто
01:35, 28 березня 2011Світ
2575 0
Влада Ємену скута протестами
Бойовикам-ісламістам у Ємені в неділю вдалося захопити завод з виробництва зброї, стратегічно важливу гору і невелике місто Аль-Хусн на півдні країни, повідомляє Associated Press.
Аль-Хусн прийнято вважати одним з головних оплотів "Аль-Каїди". Вранці влада провінції Мариб повідомила про загибель мінімум шістьох військовослужбовців у збройних зіткненнях з бойовиками.
Боротьбу з терористичною організацією, яка діє в країні, ускладнюють масові демонстрації супротивників президента Салеха, зазначає Бі-бі-сі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter