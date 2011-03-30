Обама: усунемо Каддафі і поміркуємо, що буде потім

Президент США Барак Обама запевняє, що військова операція "Одіссея. Світанок" не має на меті безпосереднього фізичного усунення Каддафі, заявив Обама в інтерв`ю телеканалу ABC. "Усунення Каддафі від влади забере деякий час... Примусити його піти за день не вийде. І пам`ятаєте, операція триває лише дев`ять днів", - сказав президент США.

"Наближені Каддафі розуміють, що кільце звужується, що їх дні, можливо, визнані, і їм доведеться добре обдумати свої наступні кроки", - переконаний Обама.

Він знову наголосив, що вживатиме всім заходів для того, щоб Каддафі залишив свою посаду, але зазначив, що поки не знає, що відбудеться після зміни влади. "Я докладатиму зусиль до того, щоб він був усунений від влади, і ми обговоримо, які у нас варіанти після цього", - наводить його слова РІА "Новости".