Місце президента Казахстана виборюють чотири політики

У країні дострокові президентські вибори

У Казахстані почалося голосування на дострокових президентських виборах, повідомляє Газета.Ru з посиланням на агентство «Новини-Казахстан». Виборчі дільниці відкрилися о 07.00, голосування завершиться о 20.00. Упродовж 12 годин відбуватиметься підрахунок голосів, вранці 4 квітня казахстанська ЦВК оголосить перші попередні підсумки виборів. До бюлетеня внесені прізвища чотирьох кандидатів - чинного президента країни Нурсултана НАЗАРБАЄВА, лідера комуністичної партії Казахстану Жамбила АХМЕТБЕКОВА, сенатора, лідера партії патріотів Гані КАСИМОВА і лідера екосоюзу «Табігат» Мелса ЄЛЄУСІЗОВА. Графа «проти всіх» у бюлетенях не передбачена.

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