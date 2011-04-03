У лівійському місті Брега бойові дії зайшли в глухий кут

У лівійському місті Брега точаться бої між повстанськими загонами і урядовими військами.

Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі, який нині між Брегою і Адждабією, ситуація зайшла в глухий кут, оскільки урядові війська, що утримують позиції біля університету, не бажають переходити в наступ через можливі авіаудари НАТО.

Погано озброєні і неорганізовані повстанці, зі свого боку, не можуть або не хочуть просуватися до центра міста і закликають НАТО до подальших ударів.