Медведєв не став слухати промову Коморовського в Катині

Президент Російської федерації Дмитро МЄДВЕДЄВ не став слухати промову Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО під час жалобних заходів у Катині, приурочених до чергових роковин розстрілу тисяч польських офіцерів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських медіа, глава Російської держави залишив Б.КОМОРОВСЬКОГО після того як вони разом поклали квіти до меморіалу розстріляним у 1940 році НКВС польським офіцерам.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ виступив після панахиди за загиблими. Він зазначив, що польський та російський народи потребують єднання у правді. „Треба розрубати гордіїв вузол брехні. Немає і не буде згоди на прикривання очей на брехню”, - сказав він.

Президент Польщі назвав складною та довгою дорогу єднання, висловивши сподівання, що вона рано чи пізно завершиться.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також зауважив, що у катинському лісі поховані не лише поляки, а також росіяни, українці та білоруси, що підтверджує злочинність сталінського режиму, який нищив навіть власних громадян.

Глава Польської держави у своїй промові також цитував частини невиголошеної промови свого попередника Леха Качинського.

„Катинська трагедія та боротьба із брехнею про ті події – це важливий досвід для наступних поколінь поляків, частина нашої історії, нашої пам’яті та нашої тотожності. Це також частина історії цілої Європи та світу”, - процитував він промову трагічно загиблого Президента Польщі.

Перед покладанням квітів до меморіалу в Катині Президенти Польщі та Росії поклали вінки на місці катастрофи польського урядового літака Ту-154 у Смоленську. За даними польських ЗМІ, глави держав поклали квіти біля берези, за яку зачепив крилом літак, коли падав.

На спільній прес-конференції з Д.МЕДВЕДЄВИМ, що відбулась напередодні церемонії покладання квітів, Б.КОМОРОВСЬКИЙ наголосив, що останній рік засвідчив „значний прогрес в подолані брехні”.

За даними польських ЗМІ, Д.МЕДВЕДЄВ не коментував “Катиньску справу”, водночас він назвав Смоленську авіакатастрофу „страшною трагедією”, зауваживши, що російський МАК представив свою версію причин катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року під час заходу на посадку на аеродром "Північний" біля Смоленська розбився польський урядовий літак Ту-154. Внаслідок катастрофи загинуло 96 осіб, серед яких Президент Польщі Лех Качинський з дружиною. Делегація Польщі летіла в Катинь вшанувати пам`ять тисяч польських офіцерів, розстріляних НКВС у 1940 році.