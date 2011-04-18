Жириновський пророкує Білорусі майбутнє у складі Росії

Віце-спікер Держдуми Росії, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ вважає, що в майбутньому Україна сама захоче приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Таку думку він висловив в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у РФ.

«Перспектива одна – вступати в Митний союз. Вони (керівництво України) довго чекатимуть можливості отримання якихось плюсів від Європи. Поки вони чинять опір, а потім проситимуться, адже ми через них втрачаємо величезні гроші», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ. При цьому він заявив, що Росія втратила 80 млрд. дол. за рахунок постачання в Україну дешевих енергоносіїв.

На його думку, «Європейський Союз тріщить і може ось-ось рухнути». Він зазначив, що про це свідчить ситуація в Португалії, Іспанії, Греції і країнах Східної Європи.

В.ЖИРИНОВСЬКИЙ упевнений, що Україна «поволі йтиме до нас».

Віце-спікер Держдуми також заявив, що складна економічна ситуація вже загрожує існуванню Білорусі.

«Єдиний спосіб врятувати ситуацію - це вже створення не Союзної держави, а увійти до складу РФ як дев`ятий Мінський федеральний округ», - сказав він.

«Усі до нас повернуться, в наш митний простір - вся середня Азія, адже в нас одна економіка, одна мова, одні традиції», - впевнений він.

В.ЖИРИНОВСЬКИЙ упевнений, що в майбутньому в Митний союз захоче вступити Україна, Таджикистан, Туркменістан, Азербайджан, а «наше завдання не пускати їх».