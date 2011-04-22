Клінтон звинуватила Каддафі у використанні касетних бомб

Держсекретар США Хілларі Клінтон заявила в четвер, що війська лівійського лідера Муамара Каддафі, ймовірно, застосовують касетні бомби проти мирного населення, повідомляє Радіо Свобода.

Клінтон відзначила, що касетні бомби, заборонені більш ніж у ста країнах, використовуються військами Каддафі під час обстрілу обложеного ними міста Місурата і вибухають в житлових кварталах.

Лівійська влада відкидає ці звинувачення.