Клінтон звинуватила Каддафі у використанні касетних бомб
01:21, 22 квітня 2011Світ
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Лівійська влада відкидає звинувачення
Держсекретар США Хілларі Клінтон заявила в четвер, що війська лівійського лідера Муамара Каддафі, ймовірно, застосовують касетні бомби проти мирного населення, повідомляє Радіо Свобода.
Клінтон відзначила, що касетні бомби, заборонені більш ніж у ста країнах, використовуються військами Каддафі під час обстрілу обложеного ними міста Місурата і вибухають в житлових кварталах.
Лівійська влада відкидає ці звинувачення.
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