Перелом у війні в Афганістані наступить до кінця року

Перелом у війні в Афганістані може бути досягнутий до кінця 2011 року, вважає голова Пентагону Роберт Гейтс.

"На мою власну думку, цей рік буде критичним. Ми витіснили рух "Талібан" з районів, які він контролював упродовж років, включаючи ті регіони, де він зародився. Я думаю, що до кінця цього року ми досягнемо переломного моменту (у війні)", - сказав Гейтс на прес-конференції у четвер.

Водночас міністр застеріг, що цей прогноз здійсниться тільки якщо США і афганські сили безпеки збережуть ініціативу і зможуть утримати відбиті у талібів території. "Це відбудеться, якщо ми зможемо відвернути перехід цих зон назад під контроль талібів, а також продовжимо розширювати зону безпеки", - цитує РІА "Новости".