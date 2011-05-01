Сьогодні відбудеться церемонія беатифікації Івана Павла II

Сьогодні у Римі відбудеться церемонія беатифікації Папи Римського Івана Павла II.

Процес беатифікації почався 13 травня 2005 року.

29 квітня труну з останками Папи Римського Івана Павла II витягли зі склепу святого Петра. Серед присутніх на церемонії був кардинал Станіслав ДЗІВІШ, особистий секретар Івана Павла II упродовж десятиліть, передає Reuters.

До неділі мощі глави Римсько-католицької церкви перебували в соборі. Після цього його останки замурують в базиліці неподалік від скульптури Мікеланджело "Оплакування Христа" ("Пьєта"). Кам`яну плиту, що закривала захоронення понтифіка в склепі, буде відправлено до Кракова. Її виставлять в новій церкві, присвяченій Іоанну Павлу II, який народився в Польщі.

Понтифік помер у 2005 році. Він очолював Римсько-католицьку церкву впродовж 26 років. Незабаром після кончини Папи Римського віруючі католики почали пошук доказів здійснених ним чудес для канонізації понтифіка. Кінець кінцем достатнім приводом для приєднання до сонму блаженних визнали зцілення французької черниці, яка молилася на той момент вже покійному Папі Римському. Незабаром після беатифікації Іван Павло II може бути канонізований – приєднаний до сонму святих.

Беатифікація – це церемонія приєднання до сонму блаженних. Вона відбудеться 1 травня, в недільний день Божественного милосердя за церковним календарем.