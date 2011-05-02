Генсек НАТО привітав Обаму і всіх, причетних до ліквідації бен Ладена

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН назвав операцію США проти лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена «значним успіхом».

Про це йдеться в заяві А.Ф.РАСМУССЕНА, переданій УНІАН.

«Це значний успіх для безпеки союзників НАТО і всіх націй, які приєдналися до нас у наших зусиллях в боротьбі з глобальним тероризмом, щоб зробити світ безпечним місцем для всіх нас», - заявив Генсек Альянсу.

Він привітав Президента США Барака ОБАМУ і всіх, хто зробив можливою операцію з усунення бен Ладена.

При цьому Генсек підкреслив, що Альянс відразу після терористичної атаки 11 вересня 2001 року проти США заявив, що розглядає її як напад на союзників.

«Ми пам`ятаємо тисячі безневинних життів, втрачених в результаті жорстокості терористів в такій великій кількості наших країн, в Афганістані, і в світі», - відзначив А.Ф.РАСМУССЕН.

Він наголосив на важливості продовження міжнародної співпраці для боротьби з тероризмом, а також – продовженні місії в Афганістані.

«Союзники НАТО і партнери продовжать свою місію для забезпечення того, щоб Афганістан ніколи більше знову не став безпечним притулком для екстремізму», - підкреслив А.Ф.РАСМУССЕН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент США Барак ОБАМА повідомив про знищення в Пакистані глави «Аль-Каїди» Усами бен Ладена спецпідрозділами США.