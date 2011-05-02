Іран: тепер США можуть піти

Представник Палестинської автономії Гассан Хатіб назвав повідомлення про загибель бен Ладена "доброю новиною" для прихильників миру в різних країнах, повідомляє Радіо Свобода.

Натомість Ісмаїл Ханія - голова уряду, створеного палестинським угрупованням ХАМАС у секторі Газа, - засудив вбивство бен Ладена, звинувативши США в тому, що вони "продовжують проливати кров мусульман".

Уряд Ірану заявив, що після загибелі лідера "Аль-Каїди" більше немає виправдання військової присутності США та їх союзників на Близькому Сході, яке, за словами іранського представника, нарощувалося "під приводом боротьби з тероризмом".