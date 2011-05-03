Китай оцінює смерть бен Ладена, пам'ятаючи про СУАР

Китай вважає смерть лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена «важливою подією і позитивним зрушенням в міжнародній боротьбі проти тероризму».

Представник Міністерства закордонних справ КНР Цзян Юй, відповідаючи на запитання про те, як китайська сторона оцінює заяву США щодо знищення в Пакистані лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена, заявила, що Китай також потерпає від тероризму. За її словами, бойовиків, які діють у Синьцзяно-Уйгурськом автономному регіоні країни, підтримують іноземні екстремісти, повідомляє Радіо Свобода.

"Тероризм - спільний ворог всього міжнародного співтовариства... Китай завжди виступав проти будь-яких форм прояву тероризму і бере активну участь у міжнародній антитерористичній боротьбі. Китайська сторона виступає за те, що міжнародне співтовариство повинне і далі посилювати співпрацю, спільно завдавати ударів по тероризму. Китайська сторона вважає, що в боротьбі з тероризмом слід вживати радикальні й паліативні заходи, викорінювати грунт, який його породжує", - цитує відповідь Сіньхуа.