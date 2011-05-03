Засновник Wikileaks назвав Facebook «найбільшою машиною для шпигунства»

Засновник ресурсу WikiLeaks Джуліан Ассанж дав ексклюзивне інтерв`ю телеканалу Russia Today, в якому назвав соціальну мережу Facebook «найбільшим в історії інструментом для шпигунства».

Ассанж вважає, що Facebook автоматично збирає конфіденційні дані зареєстрованих на сайті користувачів, а пізніше ця інформація потрапляє до спецслужб США.

«Facebook – це найбільша шпигунська машина, коли-небудь створена людьми», – сказав засновник Wikileaks в інтерв`ю телеканалу.

«Тут ми маємо справу з найповнішою базою даних про людей, їх стосунки один з одним, їхні імена, адреси мешкання, їхні особисті зв`язки і родичів», – заявив Ассанж, додавши, що вся ця інформація доступна для американської розвідки.

На думку Ассанжа, крім Facebook аналогічну функцію виконують сервіси Google і Yahoo.

«Facebook, Google, Yahoo — в усіх цих крупних американських компаній є вбудований інтерфейс для використання американською розвідкою», — заявив Джуліан Ассанж. «Подібні програми можуть по-різному використовуватися кимось у своїх цілях, але у всіх них є особливий інтерфейс, який був розроблений спеціально для того, щоб його використовували американські розвідслужби».

У цей час Ассанж чекає розгляду скарги на рішення суду Лондона про його екстрадицію до Швеції, де засновник Wikileaks звинувачується в сексуальних злочинах. На думку адвокатів Ассанжа, Швеція добивається висилки для того, щоб пізніше передати його США. До цих пір спецслужби США не можуть знайти достатньо доказів для звинувачення Джуліана Ассанжа в шпигунстві, яке карається стратою.

«Газета.Ru»