Японія закриває ще одну АЕС

Японський уряд видав розпорядження про тимчасове закриття АЕС "Хамаока" на північний захід від Токіо, повідомляє Бі-бі-сі.

Як заявив прем`єр-міністр країни Наото Кан, фахівці з атомної енергетики повинні упевнитися, що в разі повторення підземних поштовхів і ударів цунамі станція їх витримає.

Голова уряду також висловив надію, що закриття АЕС "Хамаока" не призведе до енергетичного голоду.