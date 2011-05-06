Японія закриває ще одну АЕС
22:52, 06 травня 2011Світ
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На південний захід від Токіо
Японський уряд видав розпорядження про тимчасове закриття АЕС "Хамаока" на північний захід від Токіо, повідомляє Бі-бі-сі.
Як заявив прем`єр-міністр країни Наото Кан, фахівці з атомної енергетики повинні упевнитися, що в разі повторення підземних поштовхів і ударів цунамі станція їх витримає.
Голова уряду також висловив надію, що закриття АЕС "Хамаока" не призведе до енергетичного голоду.
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