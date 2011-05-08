Ізраїль заарештував одного з лідерів ХАМАС

Влада Ізраїлю заарештували одного з лідерів ХАМАС Халеда аль-Хаджа на пропускному пункті "Араба" в північній частині Західного берегу річки Йордан. За даними палестинського правозахисного центру "Ахрар", пропускний пункт був встановлений спеціально для його затримання.

Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на палестинське інформаційне агентство "Маан", Х.аль-Хадж займав пост прес-секретаря руху в р. Дженін, а також брав участь у недавніх переговорах про возз`єднання між ФАТХ і ХАМАС. Він недавно звільнився з в`язниці, де провів кілька років.