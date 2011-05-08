Зіткнення християн і мусульман в Єгипті вийшли з-під контролю

Прем`єр-міністр Єгипту Ессам Шараф скликав екстрене засідання кабінету для обговорення кривавих зіткнень між мусульманами і християнами в каїрі, повідомляє Бі-бі-сі.

Для наведення порядку була залучена армія.

У результаті зіткнень загинули 10 людей, і більше ста дістали поранення.

Як повідомляють, зіткнення почалися, коли мусульмани звинуватили християн у тому, що вони утримують жінку, яка прийняла іслам.

Це останнє з цілого ряду зіткнень між єгипетськими християнами і мусульманами з лютого, після повалення президента Мубарака.