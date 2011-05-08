Зіткнення християн і мусульман в Єгипті вийшли з-під контролю
13:56, 08 травня 2011Світ
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Прем`єр зібрав екстрене засідання
Прем`єр-міністр Єгипту Ессам Шараф скликав екстрене засідання кабінету для обговорення кривавих зіткнень між мусульманами і християнами в каїрі, повідомляє Бі-бі-сі.
Для наведення порядку була залучена армія.
У результаті зіткнень загинули 10 людей, і більше ста дістали поранення.
Як повідомляють, зіткнення почалися, коли мусульмани звинуватили християн у тому, що вони утримують жінку, яка прийняла іслам.
Це останнє з цілого ряду зіткнень між єгипетськими християнами і мусульманами з лютого, після повалення президента Мубарака.
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