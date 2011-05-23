Чи має майбутнє українська діаспора?

У другій половині серпня у Києві проходитиме зустріч української молоді діаспори “Київ 2011” та Конференція “Молодь діаспори – майбутнє закордонного українства”, організаторами яких є Конференція українських молодечих організацій Світового Конгресу Українців (КУМО СКУ) та ВМГО Молодий Народний Рух з України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Світового Конгресу Українців.

Вік учасників Зустрічі 18-35 років.

У рамках програми заплановано: презентації українських громад і молоді діаспори та молодіжних організацій, презентації молодіжних організацій України, Конференція, робота в секціях, тренінґи, майстер-класи, презентації європейських молодіжних фондів, зустрічі з відомими політиками України, зустрічі з високими чинами УГКЦ і УПЦ КП, керівниками Світового та Європейського Конгресу Українців, українськими журналістами, письменниками, громадськими та культурними діячами. Також заплановано екскурсії, концерти та українські вечірки.

Організатори просять подавати заяви не пізніше 5 липня 2011 р. на e-mail КУМО СКУ kumosku@gmail.com або Світовому і Європейському Конгресу Українців.