Обама цей тиждень проведе в Європі

Президент США вирушив у неділю ввечері в тижневе турне Європою, впродовж якого відвідає Ірландію, Великобританію, Францію і Польщу.

За словами радника президента з національної безпеки Бена Родса, які цитує РІА "Новости",першу зупинку Обама зробить в Ірландії. Американський лідер проведе понеділок в Дубліні, де зустрінеться з президентом республіки Мері Макеліс, щоб обговорити питання двосторонньої співпраці і мирний процес в регіоні. Також заплановані зустріч Обами з прем`єр-міністром Ірландії, після якої він відправиться в місто Монігалл, де жили предки нинішнього президента США по материній лінії. Потім повернеться до Дубліна, де виступить з великою промовою, присвяченою зв`язкам США і Ірландії.

У вівторок, 24 травня, президент відправиться до Лондона, де пробуде до четверга, 26 травня.

Державний візит до Великої Британії почнеться з прибуття в Букінгемський палац. Після церемонії зустрічі з королевою відбудеться урочистий обід за участю розділів держав і членів делегацій, потім Барак Обама вирушить у Вестмінстерське абатство для покладання вінків.

На вівторок заплановані короткі зустрічі з прем`єром країни Девідом Камероном і лідером опозиції, главою партії лейбористів Едвардом Мілібандом. Увечері президент візьме участь у вечері від імені королеви Великобританії в Букінгемському палаці.

"В середу, 25 травня, президент проведе зустріч з британським прем`єром за участю делегацій двох країн, на якій планується обговорити ряд двосторонніх питань, а також співпрацю в Афганістані, боротьбу з тероризмом і звірити позиції щодо Ірану, Лівії. Події на Близькому Сході і в Північній Африці також стануть однією з тем зустрічі... Потім планується велика прес-конференція, після якої Обама виступить з промовою в парламенті. Цей виступ стане основним в його європейському турні", - сказав Родс.

Після виступу в парламенті Обама дасть обід на честь Єлизавети II в резиденції американського посла в Лондоні.

Вранці 26 травня Обама вирушить у Довіль (Франція), де відбудеться черговий саміт "Великої вісімки", а також ряд двосторонніх зустрічей, в т.ч. зустріч з російським президентом Дмитром Медвежєвим.

Того ж дня Обама візьме участь в саміті G8.

У п`ятницю, 27 травня, Обама проведе двосторонню зустріч з президентом Франції Ніколя Саркозі, щоб обговорити ситуацію в Лівії й Афганістані. Тоді ж відбудуться і переговори Обами з японським прем`єром Наото Каном, на яких планується обговорити ситуацію в Японії, що склалася після аварії на АЕС "Фукусіма".

"Також ми чекаємо, що учасники саміту обговорять ідеї президента США щодо надання допомоги Єгипту і Тунісу, а також підтримку переходу до демократії в цих країнах. Ці ж теми можуть бути на зустрічі з Саркозі", - сказав журналістам спецпомічник президента з європейських питань Майкл Фроман.

Увечері 27 травня президент США прибуде з Довіля до Варшави. "Польща - наш ключовий союзник у Східній і Центральній Європі. У США склалися міцні зв`язки з польським народом... Як очікується, в ході поїздки президента відбудеться вечеря для голів держав - учасників саміту країн Східної і Центральної Європи, який проходитиме в цей час у цій країні", - повідомив Родс.

Під час вечері, за словами радника, у Обами буде можливість обговорити ряд питань з лідерами цих країн, зокрема, ймовірно, з президентом України.

На 28 травня у Обами заплановані зустріч з президентом Польщі Броніславом Коморовським і прем`єр-міністром Дональдом Туском.

Під час перебування в Польщі американський лідер матиме можливість ближче познайомитися з польською історією і оглянути місто. Представники адміністрації США повідомили, що поки не готові сказати, які визначні пам`ятки відвідуватиме Обама у Варшаві, проте зазначили, що культурна программа нині складається.