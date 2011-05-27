Медведєв: у керівництві МВФ є певний євроцентризм

Президент Росії Дмитро Медведєв вважає, що країни БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) повинні бути краще представлені в керівництві Міжнародного валютного фонду, повідомила журналістів прес-секретар.

"У керівництві фонду, на думку президента, є певний євроцентризм; країни БРІКС повинні бути ширше представлені там, оскільки БРІКС - це велика частина світової економіки", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася в перший день саміту G8 кандидатура міністра фінансів Франції Крістін Лагард на посаду керівника МВФ, прес-секретар зазначила, що "так чи інакше ця тема порушувалася в усіх зустрічах, і всі учасники відзначають високий професіоналізм К.Лагард".