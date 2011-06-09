Сенат Казахстану відмовився відправляти військових до Афганістану
"Талібан" попередив про наслідки
Верхня палата парламенту Казахстану відмовилася ратифікувати угоду про приєднання військовослужбовців країни до сил НАТО в Афганістані.
«Комітет з міжнародних відносин, обороні і безпеки вносить пропозицію відхилити у цілому даний законопроект і повернути його до мажилісу парламенту», – сказав співдоповідач за цим проектом закону депутат Мухтар АЛТИНБАЄВ, передає «Газета.Ru».
Він пояснив, що згідно з Конституцією, «з даного питання (про участь казахстанських військових у зарубіжних операціях) рішення ухвалюється на спільному засіданні палат парламенту».
Мажиліс (нижня палата парламенту Казахстану) 18 травня схвалив ратифікацію угоди з НАТО про участь Астани у міжнародній коаліції в Афганістані.
Згідно з умовами угоди, Казахстан має надати військових у контингент НАТО в Афганістані на шість місяців.
Офіційні органи Казахстану потім пояснили, що йдеться про відправлення чотирьох офіцерів для роботи в штабі контингенту НАТО у Кабулі.
Рух «Талібан» у свою чергу попередив Казахстан про «серйозні наслідки» у разі відправлення солдатів до Афганістану.