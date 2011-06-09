Сенат Казахстану відмовився відправляти військових до Афганістану

Верхня палата парламенту Казахстану відмовилася ратифікувати угоду про приєднання військовослужбовців країни до сил НАТО в Афганістані.

«Комітет з міжнародних відносин, обороні і безпеки вносить пропозицію відхилити у цілому даний законопроект і повернути його до мажилісу парламенту», – сказав співдоповідач за цим проектом закону депутат Мухтар АЛТИНБАЄВ, передає «Газета.Ru».

Він пояснив, що згідно з Конституцією, «з даного питання (про участь казахстанських військових у зарубіжних операціях) рішення ухвалюється на спільному засіданні палат парламенту».

Мажиліс (нижня палата парламенту Казахстану) 18 травня схвалив ратифікацію угоди з НАТО про участь Астани у міжнародній коаліції в Афганістані.

Згідно з умовами угоди, Казахстан має надати військових у контингент НАТО в Афганістані на шість місяців.

Офіційні органи Казахстану потім пояснили, що йдеться про відправлення чотирьох офіцерів для роботи в штабі контингенту НАТО у Кабулі.

Рух «Талібан» у свою чергу попередив Казахстан про «серйозні наслідки» у разі відправлення солдатів до Афганістану.