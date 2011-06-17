Медведєв задумав вигнати держустанови з Москви

Частина державних установ буде перенесена за межі території Москви.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Щоб поліпшити розвиток московського мегаполісу, для цілей фінансового центру і просто полегшити життя величезної кількості людей, може бути також розглянуте питання про розширення меж Москви. Тобто про створення столичного федерального округу, який виходить за традиційні межі Москви, причому з перенесенням за ці межі значної частки адміністративних функцій федерального рівня і, відповідно, державних установ», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Водночас мер Москви Сергій СОБЯНІН повідомив, що територію, на якій може розташуватися новий Діловий центр Москви за межами столичної кільцевої автодороги, буде обрано протягом двох тижнів.

«Ми домовилися з губернатором Московської області створити робочу групу з підбору територій для цього проекту, і, я думаю, що протягом двох тижнів виробимо узгоджене рішення, яке можна буде визначати як певний проект», - сказав він.

За його словами, на сьогодні готового рішення з цього питання немає.

С.СОБЯНІН також вважає, що може йтися про перенесення за межі МКАД «не лише урядових установах, а й парламентського центру, хоча це рішення має бути за федеральними органами влади».