У Мінську затримано учасників акції мовчазної солідарності

У містах Білорусі сьогодні знову пройшла акція мовчазної солідарності.

Як передає радіо «Свобода», акція солідарності була ініційована співтовариством "Революція через соціальну мережу" на сайті "Вконтакте". Перший подібний захід відбувся 8 червня в Мінську, 15 червня в акції вже взяли участь тисячі осіб у десятках містах Білорусі.

В рамках акції люди виходять на центральні площі міст щосереди увечері без транспарантів і прапорів, щоб їх не можна було звинуватити в організації несанкціонованої акції. Проте навіть такий формат викликав різку реакцію Президента Олександра ЛУКАШЕНКА, який заявив, що якщо пройде ще одна така акція, міністр внутрішніх справ позбудеться погон.

Очевидно, цим і можна пояснити жорсткі дії влади 22 червня, відзначає радіо «Свобода». Підступи до Жовтневої площі були перекриті турнікетами, на площі й сусідніх вулицях зібралися сотні спецназівців. Учасники акції, яких в Мінську зібралося близько півтори тисячі, ходили і плескали в долоні по сусідніх вулицях, намагаючись не наближатися до міліцейських кордонів. Однак міліція вихоплювала учасників з натовпу і закидала в автозаки. За останніми даними, тільки в Мінську затримано понад сотню осіб.