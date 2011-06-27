У столиці Канади відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку

У столиці Канади Оттаві відкрито пам’ятника Тарасу Шевченку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА.

Віце-спікер, який перебуває з офіційним візитом у Канаді разом з народним депутатом Євгеном СУСЛОВИМ, 26 червня взяв участь в урочистому відкритті пам’ятника Кобзарю роботи всесвітньовідомого канадського скульптора українського походження Лео МОЛА.

М.ТОМЕНКО назвав відкриття пам’ятника Т.Шевченку в Оттаві історичною подією як для України, так і для Канади.

«Тарас Шевченко, як і раніше, об’єднує українців через океани і століття», - підкреслив він на церемонії відкриття.

М.ТОМЕНКО наголосив, що «Тарас Шевченко і тепер вчить нас бути щонайперше українцями, а потім партійцями. Можливо, саме відсутність у політичної еліти любові до власного народу й призвело до того, що й досі живемо «на нашій, не своїй землі».

«Але сьогоднішня подія в столиці Канаді надихає і переконаний, що незабаром «забудеться срамотня давняя година, І оживе добра слава, слава України», - додав він.