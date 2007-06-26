Як погані гноми образили Білосніжку Меркель

Депутати Європарламенту критикують позицію прем’єр-міністра Великобританії Тоні БЛЕРА, який в ході засідання Ради ЄС 21-23 червня (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), добився того, що для Великої Британії дотримання положень Хартії фундаментальних прав ЄС не буде обов’язковим.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це говорили практично всі депутати Європарламенту під час засідання Комітету з питань конституційних справ увечері 25 червня.

“Єдині, хто програв в результаті рішення Ради ЄС, – це громадяни Великобританії, які не зможуть напряму посилатися на Хартію. Це неподобство англійської влади по відношенню до своїх громадян”, - заявив депутат Елмар БРОК (група народних партій, Німеччина). Він висловив переконання, Хартія має стати обов’язковим для виконання документом, навіть якщо, згідно із мандатом, наданим Радою ЄС Міжурядовій конференції, в новій Угоді має міститися лише посилання на неї.

Віце-президент Комітету з питань конституційних прав Йоханнес ФОГЕНХУБЕР (група “зелених”, Австрія) зазначив, що йому було сумно спостерігати за ходом переговорів.

“Я хочу поставити питання: політичний союз, який поєднується навколо цінностей, фундаментальних цінностей, таких як свобода, чи може такий союз дозволити, щоб один з його членів відмовлявся від фундаментальних цінностей?”, - поставив Й.ФОГЕНХУБЕР риторичне запитання. Він висловив переконання у тому, що Євросоюз може сприйняти багато чого, але не таке відношення британської влади до власних громадян.

Депутат Александер СТАББ (група народних партій, Фінляндія), коментуючи результати засідання Ради ЄС, зазначив, що йому це засідання нагадало казку про Білосніжку та семеро гномів.

“Точніше, Білосніжку і четверо гномів. Білосніжкою була Ангела МЕРКЕЛЬ, яка заслуговує не лише на квіти”, - сказав депутат.

За його словами, першим “поганим гномом” була Велика Британія, яка відмовилася від підписання Хартії фундаментальних прав. Другим – Польща, яка не лише не погоджувалася з новою системою підрахунку голосів в ЄС, але й використовувала риторику порівнянь ситуації з Другою світовою війною та екстраполяції кількості населення.

“Якщо б ми у Фінляндії зробили таку екстраполяцію, з урахуванням війни з Росією, Другої світової та всіх інших війн, то в нас було б не 5 млн. громадян, а 243 млн.”, - сказав А.СТАББ. (Напередодні засідання Ради ЄС прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ в інтерв`ю польському радіо заявив, що якби Німеччина не напала на Польщу в 1939 році, то сьогодні населення Польщі становило б 66 млн., а не 38 млн. - УНІАН).

Третім і четвертим “гномами” депутат назвав Нідерланди та Францію, які також висували свої вимоги до запропонованих змін до Угод ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня близько 6-ї ранку за київським часом Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) погодилася скликати Міжурядову конференцію для проведення переговорів щодо змін до двох основних угод ЄС: Угоди про Європейський Союз, підписаної в 1992 році в Маастріхті, та Угоди про створення Європейського Співтовариства, підписаної в 1957 році в Римі. Міжурядова конференція має до кінця 2007 року остаточно узгодити та напрацювати фінальний варіант тексту змін, який має попередню назву Угода реформ.

Згідно з мандатом Міжурядовій конференції, зміни до Угод ЄС мають грунтуватися на посиленні ролі національних парламентів, змінити систему підрахунку голосів в Раді міністрів ЄС, створити посаду Верховного представника Союзу і закордонних справ та безпекової політики, який має водночас бути віце-президентом Єврокомісії.

Згідно з мандатом, планується внести зміни до складу Європарламенту, Єврокомісії, посилити роль Президента Єврокомісії, перетворити Раду ЄС в інституцію та створити офіс Президента, змінити систему 6-місячного президентства в Радах міністрів ЄС.

В угоді ЄС також з’явиться перехресне посилання на Хартію фундаментальних прав, яке, однак, не буде діяти для Великобританії, яка побоюється посилення ЄС в питаннях соціального захисту.

Довідка УНІАН. Хартія фундаментальних прав ЄС встановлює верховенство соціальних прав над основним правом в більшості країн-членів спільноти. Була ухвалена на засіданні Ради ЄС у 2000 році.