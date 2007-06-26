Як погані гноми образили Білосніжку Меркель
Депутати Європарламенту критикують позицію Блера
Депутати Європарламенту критикують позицію прем’єр-міністра Великобританії Тоні БЛЕРА, який в ході засідання Ради ЄС 21-23 червня (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), добився того, що для Великої Британії дотримання положень Хартії фундаментальних прав ЄС не буде обов’язковим.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це говорили практично всі депутати Європарламенту під час засідання Комітету з питань конституційних справ увечері 25 червня.
|Елмар БРОК
Віце-президент Комітету з питань конституційних прав Йоханнес ФОГЕНХУБЕР (група “зелених”, Австрія) зазначив, що йому було сумно спостерігати за ходом переговорів.
“Я хочу поставити питання: політичний союз, який поєднується навколо цінностей, фундаментальних цінностей, таких як свобода, чи може такий союз дозволити, щоб один з його членів відмовлявся від фундаментальних цінностей?”, - поставив Й.ФОГЕНХУБЕР риторичне запитання. Він висловив переконання у тому, що Євросоюз може сприйняти багато чого, але не таке відношення британської влади до власних громадян.
|Александер СТАББ
“Точніше, Білосніжку і четверо гномів. Білосніжкою була Ангела МЕРКЕЛЬ, яка заслуговує не лише на квіти”, - сказав депутат.
За його словами, першим “поганим гномом” була Велика Британія, яка відмовилася від підписання Хартії фундаментальних прав. Другим – Польща, яка не лише не погоджувалася з новою системою підрахунку голосів в ЄС, але й використовувала риторику порівнянь ситуації з Другою світовою війною та екстраполяції кількості населення.
“Якщо б ми у Фінляндії зробили таку екстраполяцію, з урахуванням війни з Росією, Другої світової та всіх інших війн, то в нас було б не 5 млн. громадян, а 243 млн.”, - сказав А.СТАББ. (Напередодні засідання Ради ЄС прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ в інтерв`ю польському радіо заявив, що якби Німеччина не напала на Польщу в 1939 році, то сьогодні населення Польщі становило б 66 млн., а не 38 млн. - УНІАН).
Третім і четвертим “гномами” депутат назвав Нідерланди та Францію, які також висували свої вимоги до запропонованих змін до Угод ЄС.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня близько 6-ї ранку за київським часом Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) погодилася скликати Міжурядову конференцію для проведення переговорів щодо змін до двох основних угод ЄС: Угоди про Європейський Союз, підписаної в 1992 році в Маастріхті, та Угоди про створення Європейського Співтовариства, підписаної в 1957 році в Римі. Міжурядова конференція має до кінця 2007 року остаточно узгодити та напрацювати фінальний варіант тексту змін, який має попередню назву Угода реформ.
Згідно з мандатом Міжурядовій конференції, зміни до Угод ЄС мають грунтуватися на посиленні ролі національних парламентів, змінити систему підрахунку голосів в Раді міністрів ЄС, створити посаду Верховного представника Союзу і закордонних справ та безпекової політики, який має водночас бути віце-президентом Єврокомісії.
Згідно з мандатом, планується внести зміни до складу Європарламенту, Єврокомісії, посилити роль Президента Єврокомісії, перетворити Раду ЄС в інституцію та створити офіс Президента, змінити систему 6-місячного президентства в Радах міністрів ЄС.
В угоді ЄС також з’явиться перехресне посилання на Хартію фундаментальних прав, яке, однак, не буде діяти для Великобританії, яка побоюється посилення ЄС в питаннях соціального захисту.
Довідка УНІАН. Хартія фундаментальних прав ЄС встановлює верховенство соціальних прав над основним правом в більшості країн-членів спільноти. Була ухвалена на засіданні Ради ЄС у 2000 році.